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Gerilim artıyor! ABD uçağını...

31 Ocak 2018 Çarşamba - 15:40 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 15:40

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait EP-3 uçağını engelledi. Su-27’nin müdahalesinden sonra EP-3 yönünü değiştirdi.


Rus Su-27 uçağı, Karadeniz'de ABD'nin EP-3 uçağına müdahalede bulundu. ABD uçağının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için müdahalenin gerekli olduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin yanında bir casus uçağı olan ABD'li keşif uçağını yönünü sınırdan değiştirinceye kadar güvenli bir mesafede takip ettiğini aktardı.
 
ABD Savunma Bakanlığı ise Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Lockheed EP-3 uçağını engellediği anların 4 dakikalık bir videosunu yayınladı.
 
Müdahalenin güvenli olmadığını ve 2 saat 40 dakika sürdüğünü ileri süren Bakanlık'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Su-27 EP-3'e 1.5 metre mesafeden uçuyor, uçuş rotasından geçiyordu" ifadelerini kullandı.

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