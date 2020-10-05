Geri sayım başladı! 'Sadakatsiz'le buluşmaya son üç gün...

Kanal D’nin sezona damga vuracak dizisi “Sadakatsiz” için geri sayım başladı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin izleyici ile buluşmasına üç gün kaldı.

07 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Sadakatsiz, başrolleri ile olduğu kadar farklı hikayesiyle de izleyiciyi derinden sarsacak. Başrollerinin yanı sıra dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz’de izleyici karşısına çıkacak.

Aldatılan kadının öfkesi!

Tanıtımıyla dikkat çeken Sadakatsiz’in genel hikayesi şöyle;

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.