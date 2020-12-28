Magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, “Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş. Maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum. Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım. Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah.’’ Açıklamasının ardından geri dönüşüm ameliyatı merak edilen soruların arasına girdi.

Geri dönüşüm ameliyatı nedir?

Mide kelepçesi ameliyatında mideyle yemek borusu arasına silikondan yapılmış halka şeklinde bir bant yerleştirilir. Bu bant cilt altına konulan bir cihaz yardımıyla şişirilir ya da gevşetilir. Bu şekilde hastanın kilo verme hızına göre bandın açıklığı kolaylıkla ayarlanabilir.

Hastanın kilo verme hızına göre kelepçenin açıklığı her zaman ayarlanabilir. Bir sorun olmadığı takdirde kelepçe ömür boyu kalabilir. Bir sorun yaşandığında kelepçe çıkarılarak sorun kolaylıkla giderilebilir; yani geri dönüşümlü bir ameliyattır. Seren Serengil’in olacağı geri dönüşüm ameliyatı da midesine takılacak kelepçesinin geri çıkarılma işlemidir.

4 yıl önce ameliyat oldu

Seren Serengil 4 yıl önce hayalindeki kiloya kavuşmak için mide küçültme ameliyatı olup 25 kilo vermişti. O dönemde Serengil’in ameliyat olma kriterlerine uyup uymadığı tartışma konusu olmuştu.