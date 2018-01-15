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Gerginlik tırmanıyor! Rus bombardıman uçağı...

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 22:15 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 22:15

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, bugün Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağının provokasyon amacı güttüğünü belirtti.


Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Rus uçaklarının, korkutmak ve  kışkırtmak için Kuzey Denizi üzerinde uçtuğunu dile getiren Bijleveld, "Bu durum,  doğudan gelen tehlikenin biraz daha arttığının göstergesidir. Biz onları bu  yüzden gözlemliyoruz". dedi.
 
Alarm sisteminin iyi çalıştığını ve endişelenmediğini belirten  Bijleveld, "Rus bombardıman uçaklarını gözledik, takip ettik ve gereken  müdahaleyi yaptık." ifadesini kullandı.
 
Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerinin yazılı açıklamasında, Belçika  ordusuna ait iki F-16 uçağının Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki  Rus bombardıman uçağını engellediği bildirilmişti.
 
"Hızlı Reaksiyon Alarmı" sistemi uyarınca Belçika, Hollanda ve  Lüksemburg hava sahalarını Hollanda ile dönüşümlü olarak koruma görevini üstlenen  Belçika hava kuvvetlerinin perşembe günü Florennes ve Kleine-Brogel askeri  üslerinde göreve başladığı kaydedildi.
 
Bu görev çerçevesinde, Belçikalı F-16 uçakları acil bir durum olması  halinde birkaç dakika içinde müdahaleye hazır hale gelebiliyor. Askeri üslerdeki  F-16 uçakları, teşhis edilemeyen uçak ve hava araçlarına karşı hazır hale  getirilmek için bekletiliyor.

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