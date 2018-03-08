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Gerginliği arttıracak hamle! İhlal ettiler

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 18:47 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 18:47

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait askeri kargo uçağının Katar hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.


Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, BAE'den  Kuveyt'e giden askeri kargo uçağı 4 Mart Pazar günü Katar'ın hava sahasını ihlal  etti.
 
Askeri kargo uçağıyla iletişim kurulmaya çalışıldığı ancak cevap  alınamayınca Katar savaş uçaklarının ihlali gerçekleştiren uçağı taciz ettiği  belirtildi.
 
BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
 
Katar daha önce de BAE'ye ait savaş uçaklarının 21 Aralık 2017 ve 3  Ocak 2018'de ulusal hava sahasına girdiğini öne sürmüş, Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi'ne şikâyette bulunmuştu. BAE ise suçlamaları reddetmişti.
 
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran  2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize  yol açmıştı.
 

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