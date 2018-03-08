Gerginliği arttıracak hamle! İhlal ettiler

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, BAE'den Kuveyt'e giden askeri kargo uçağı 4 Mart Pazar günü Katar'ın hava sahasını ihlal etti.
Askeri kargo uçağıyla iletişim kurulmaya çalışıldığı ancak cevap alınamayınca Katar savaş uçaklarının ihlali gerçekleştiren uçağı taciz ettiği belirtildi.
BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Katar daha önce de BAE'ye ait savaş uçaklarının 21 Aralık 2017 ve 3 Ocak 2018'de ulusal hava sahasına girdiğini öne sürmüş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyette bulunmuştu. BAE ise suçlamaları reddetmişti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.