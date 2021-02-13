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Gerçek ortaya çıktı! İşte koronavirüsün salgına dönüşmesinin nedeni

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 0:24 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 0:24

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti uzmanları, Çin'in salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" iddia etti.


Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, DSÖ heyetinin  Avustralyalı ve Danimarkalı üyesi, Çinli yetkililerin aralık 2019'da Çin'in Vuhan  kentinde salgının erken safhasında tespit edilen 174 Kovid-19 vakasına ilişkin  verilerin kendileriyle paylaşılması taleplerini geri çevirdiğini söyledi.
 
DSÖ heyeti, Çinli yetkililerin vakalarla ilgili kendi hazırladıkları  özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini ancak salgının  başlangıcındaki ilk vakalara ait ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini öne sürdü.
 
Salgının Çin'de nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığına dair analiz  yapmalarına izin verecek bilgilerin paylaşılmadığını vurgulayan heyetin  Avustralyalı üyesi mikrobiyolog Dominic Dwyer ise "Bize birkaç örnek gösterdiler  ancak bu hepsini yapmakla aynı şey değil. Bu verilerin yorumlanması bizim bakış  açımıza göre daha sınırlı hale geliyor." dedi.
 
Dwyer, Çin'in verileri paylaşmamasının DSÖ heyeti ile Çinli  meslektaşları arasında sert tartışmalara yol açtığını kaydetti.
 
DSÖ heyetinden Danimarkalı bir epidemiyolog Thea Fischer ise "Ben bir  bilim adamıyım ve verilere güveniyorum. Verilere dayalı belgelenmiş kanıtlara  güveniyorum, sadece birinin bana söylediğine güvenmiyorum." ifadesini kullandı.
 
Fischer, Vuhan'da kendilerine verilen verilerde tutarsızlık  görmediğini, ancak ham verileri görmeden daha derin bir analiz yapamayacağını  belirtti.
 
Çin’in verileri sunma konusundaki isteksizliği, çok sayıda ülke ve  bilim insanı tarafından, Çin’in salgının kökenlerini araştırmaya yönelik  yaklaşımında şeffaflık eksikliği olarak yorumlanıyor.
 
Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti
 
Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma  başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan 2020'de  DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat  kısıtlamaları getirmişti.
 
Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD,  Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan  uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e  gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının  ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.
 
İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen  heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi  toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.
 
Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların  görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı  Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti  Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.
 
Kovid-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü
 
Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey  eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu  hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.
 
Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden  kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17  Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
 
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir  beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce  bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.
 

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