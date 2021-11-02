02 Kasım 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.533 -0.21 EURO 11,1060 0.28
USD 9,5890 0.56 ALTIN 550,760 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gerçek kokuyla ortaya çıktı! 4 gün önce ölmüş!

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) |  02 Kasım 2021 Salı - 18:43 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 18:45

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü koku ihbarına gelen polis, bir iş hanındaki inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kalan Ali Yılmaz’ın (58) cansız bedeniyle karşılaştı. Kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz’ın, yapılan ilk incelemede 4 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.


İlçeye bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki Hamdi Bey İşhanı’ndaki bir iş inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kaldığı öğrenilen Ali Yılmaz’dan bir süredir Haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ofisin yanında bulunan diğer iş yeri çalışanları da kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında ofise gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri yerde Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
 
En az 4 gün önce öldüğü belirlenen Yılmaz’ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Öte yandan, Kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.

ETİKETLER

Denizli ölüsü bulundu Ali Yılmaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.