Gerçeği itiraf etti! Nişanlısını öldürüp yol kenarına attı

Ankaranın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Fatih A., barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (40) öldürüp, kaçtı. Cinayetin ortaya çıkması üzerine Ankara Polisi, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. İstanbul Polisi'ne bilgi verdi. İstanbul Polisi de bugün Fatih A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydının cesedini, aracının bagajında taşıdığını ve TEM Otoyolunun kenarına attığını söyledi.

İstanbul Polisi ve Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolun Akyazı ve Erenler ilçeleri sınırları arasında kalan bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Aydının cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydının cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Fatih A. ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Soruşturma sürüyor.