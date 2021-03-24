George Segal hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu George Segal, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu, son olarak The Goldbergs dizisinde rol almıştı.

Son olarak The Goldbergs dizisinde rol alan usta oyuncu George Segal, hayata veda etti.

87 yaşında hayatını kaybeden Segal'in ölümünü eşi Sonia Segal duyurdu.

Sonia Segal, eşinin bypass ameliyatı sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Usta oyuncu, "Who's Afraid of Virginia Wolf?" (1966) ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Oscar'a aday gösterilmişti.