24 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 2.63 EURO 9,4420 -0.20
USD 7,9520 0.14 ALTIN 443,100 0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

George Segal hayatını kaybetti

24 Mart 2021 Çarşamba - 16:48 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 16:51

ABD'li ünlü oyuncu George Segal, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu, son olarak The Goldbergs dizisinde rol almıştı.


Son olarak The Goldbergs dizisinde rol alan usta oyuncu George Segal, hayata veda etti.
 
87 yaşında hayatını kaybeden Segal'in ölümünü eşi Sonia Segal duyurdu.
 
Sonia Segal, eşinin bypass ameliyatı sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
 
1934 yılında New York'ta doğan George Segal, Hollywood'daki ilk önemli rolünü The Young Doctors'ta (1961) oynadı.
 
Usta oyuncu, "Who's Afraid of Virginia Wolf?" (1966) ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Oscar'a aday gösterilmişti.

ETİKETLER

George Segal George Segal kim George Segal film George Segal hayatı George Segal öldü mü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.