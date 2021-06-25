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George Floyd'u öldüren polisin cezası belli oldu!

AA |  25 Haziran 2021 Cuma - 23:19 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 23:51

ABD’de mahkeme, siyahi George Floyd’u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin’e 22.5 yıl hapis cezası verdi.


Minnesota Eyaleti'ndeki Hennepin Bölge Mahkemesi, Mayıs 2020'de  Floyd'un gözaltına alındığı sırada yetkisini kötüye kullandığı belirtilen eski  polis memuru Chauvin'i, 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme  suçlarından mahkum etti.
 
Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Yargıç Peter Cahill'in kararını ayakta dinleyen Chauvin'in sakin  tavırları dikkati çekti.
 
George Floyd'un ölümü
 
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46  yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına  alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye  boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye  yalvarmıştı.
 
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı  hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik  polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden  olmuştu.
 
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra  gözaltına alınmıştı. Hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam  öldürme suçlamalarıyla dava açılan Chauvin tutuklanmıştı.
 
Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park  Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de 1 milyon dolar kefaletle serbest  bırakılmıştı.
 
Daha sonra çıktığı duruşmada kefaleti kaldırılan Chauvin tutuklanarak  cezaevine konulmuştu.
 
Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha  önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz  yargılanmak üzere salıverilmişti.
 
3 eski polis memurunun, eyalet tarafından yöneltilen cinayet ve adam  öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ağustos ayında  başlanması bekleniyor.
 

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ABD Derek Chauvin George Floyd
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