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George Floyd olayında son dakika gelişmesi! Serbest bırakıldı

DHA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 21:01 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 21:21

ABD'de George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd'un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaretle serbest bırakıldığı duyuruldu.


ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floydun yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvinin (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heightsta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.
 

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