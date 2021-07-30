Genital siğil nedir, genital siğiller nasıl tedavi edilir?

Genital siğillerin cinsel yolla kolayca bulaştığını belirten Proktoloji Uzmanı Op.Dr. Yasir Gözü, tedavide geç kalınmaması gerektiğine vurgu yaptı. Gözü, hastalığın tedavi yöntemleri hakkında da bilgi verdi.

Genital bölgede görülen ve cinsel yolla bulaşan virüslerin en yaygın olanıdır. HPV (Human Papilloma Virüs) olarak bilinen virüsün, vücuda enfekte olmasıyla genital siğiller ortaya çıkar. Genel olarak bulaş şekli cinsel ilişkidir. Cinsel hayatında aktif olan her kadın ve erkekte genital siğil görülebilir.

Genital HPV Nasıl Bulaşır?

HPV ile enfekte olan kişilere cinsel temasta bulunduğunda direkt bulaşır. Genital bölge ve makat çevresinde egzama, tahriş, uzun süreli vajinal akıntı ve çatlaklar var ise virüsün cilde girişi kolaylaşmaktadır.

Genital Siğillerinin Belirtileri Nelerdir?

Genital siğiller, derinin üzerinde pembe-kahverengi; ciltten kabarık, küçük, yassı hatta birden çok olduklarında karnabahar görünümünde olabilir. Siğil nemli bir bölgede ise beyazımsı bir renkte olabilir. Birçok hasta, genital siğili et beniyle karıştırabilir. Siğil anal bölgedeyse defekasyon sırasında ağrı , kanama ve kaşıntı gibi belirtiler de görülmektedir.

Genital Siğil Tedavi Yöntemleri

Genital siğil tanısı konulduktan hemen sonra en kısa sürede tedaviye başlanılmalıdır. Eğer tedavi ertelenirse genital siğiller hızla yayılabilirler ve kadınlar için rahim ağzı kanseri riski taşıdıkları için önemlidirler.

1-Elektrokoterizasyon-Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Genital Siğillerin Yakılması

En sık kullanılan ve en geçerli tedavi yöntemlerinden biri sayılan elektrokoterizasyon yöntemi siğillerin yakılması işlemidir. Siğillerin elektrik akımı ile yakılması işlemidir. İşlem öncesi bölge lokal anestezi ile uyuşturulur.

2-Lazer ile Genital Siğillerin Yakılması

Genital siğil tedavisinde son zamanlarda en sık kullanılan tedavi yöntemlerinin başında lazer tedavisi gelmektedir. Her bir siğil tek tek lazer ışığıyla, çevre dokulara zarar vermeden buharlaştırılarak yok edilmektedir. Lokal anestezi altında ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Tedavi çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşir.

3-Kriyoterapi-Dondurma Yöntemi ile Genital Siğillerin Tedavisi

Genital siğillerin tedavisinde kriyoterapi- likit nitrojen ile dondurma yöntemi; daha ağrısız, lokal anestezi gerektirmeyen tedavi yöntemdir. Dondurma yöntemi kullanımı kolaydır ancak başarı oranı lazer tedavisine göre daha düşüktür.

4- Kremlerle Genital Bölge Siğillerinin Tedavisi

Genital siğil tedavisinde kullanılan kremler, kimyasal olarak siğili yakarak tedavi sağlar. Etraf dokuya değdirilmeden sadece siğillerin üzerine sürülmesi çok önemlidir aksi takdirde dokuyu tahriş edebilirler.

5-Kimyasal Destrüksiyon ile Genital Siğillerin Tedavisi

Kimyasal destrüksiyon amacıyla biklorasetik asit, triklorasetik asit, podofilin ve podofilotoksin gibi kimyasal yakıcı asitler kullanılır. Bu maddeler oldukça etkilidir ve sağlıklı ciltte de çok ciddi oranda tahriş (iritasyon) etkisine sahip maddelerdir. Ancak doktor kontrolünde kullanılması gerekir.

6-Sistemik Sentetik A Vitamini ile Genital Siğillerin Tedavisi

Hastalığı ilerlemiş ve tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş ağır hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

HPV enfeksiyonlarında erken tedaviye başlamak çok önemlidir. Hastalığın çok hızlı yayılması nedeniyle erken tedavi uygulamak hasta açısından siğillerin ilerlemesini önler. Tedavide immunoterapi çok faydalıdır. Hastanın bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sağlıklı beslenmesi HPV tedavisinde çok önemlidir.

Genital Siğiller Yakıldıktan Sonra Cinsel İlişki

Genital siğil tedavi sürecinde hastalara cinsel perhiz önerilir. Tedavi bittikten 5-15 gün sonrasında yara iyileşmesi tamamlanınca cinsel ilişkiye girilebilir. Ancak kişilerin tedavi sonrası dönemlerinde dahi cinsel partnerine bulaştırma riski bulunur. Partner sayısı fazla olan kişiler için HPV enfeksiyonu bulaştırma riski çok daha yüksektir. Ayrıca genital siğiller eşlerle birlikte tedavi edilmelidir. Aksi takdirde birbirlerine bulaştırmaya devam edebilirler.