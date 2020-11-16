Başrollerinde Ufuk Özkan, Rojda Demirer, Bülent Çolak ve Emre Altuğ 'un olduğu "Geniş Aile Komşu Kızı" filmi Kanal D 'de bu akşam ekranlara geliyor. Geniş Aile Komşu Kızı, sorumsuz Cevahir'in ve Ulvi'nin yeni maceralarını konu ediniyor. Peki, Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ne? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları kim? Geniş Aile Komşu Kızı filmi nerede çekildi? İşte Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili detaylar...

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu ve bir o kadar da sorumsuz bir birey olan Cevahir'in ve onun yancısı konumundan bir türlü kurtulamayan Ulvi'nin yeni maceralarını konu ediniyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük'ün de yardımı ile Nebil'i Zeynep'ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğçe Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?