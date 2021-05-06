Genevre görüşmelerinin detayları ortaya çıktı Türkiye tokat gibi yüzlerine vurmuş

Hürriyet'ten Fatih Çekirge Genevre'de gerçekleşen Kıbrıs görüşmesindeki detayları köşesine taşıdı. Çekirge konuyla ilgili, "Çavuşoğlu diplomasinin en açık ifadeleriyle öyle bir konuşma yapıyor ki... Kelimenin tam anlamıyla Anastasiadis’in, bugüne kadar uyguladığı “iki yüzlü diplomasi”yi örnekleriyle ortaya koyuyor." ifadelerin yazdı.

Çekirge'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Herkes soruyor: - Ne oldu da, Rum lider Anastasiadis birden bire Türkiye’ye hakaret yağdırmaya başladı?

Biraz araştırınca gördüm ki...

Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.

Anlatayım.

Cenevre’de kritik bir görüşme...

Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...

Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.

Rum yönetimi lideri Anastasiadis konuşuyor.

Yaklaşık 40 dakikalık konuşmaya bakarsanız, çözümü isteyen, federasyonu savunur görünen bir konuşma...

Ve sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na geliyor.

Çavuşoğlu diplomasinin en açık ifadeleriyle öyle bir konuşma yapıyor ki...

Kelimenin tam anlamıyla Anastasiadis’in, bugüne kadar uyguladığı “iki yüzlü diplomasi”yi örnekleriyle ortaya koyuyor.

Açıktan soruyor:

- Siz 4 yıl önce Crans Montana’da bana Kıbrıs Rumlarının iktidarı Kıbrıs Türkleriyle hiçbir zaman paylaşmayacağını, kendi halkınızı bu konuda ikna edemeyeceğinizi söylemediniz mi?

Çavuşoğlu’nun bu sorusu masaya buz gibi düşüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Anastasiadis’in toplantılarda başka, yüz yüze görüşmelerde başka konuştuğunu tarihleriyle anlatıyor...

Diyor ki:

- Yine Crans Montana’da siz bana halkınızın Kıbrıs Türkleriyle hastaneleri dahi paylaşmaya hazır olmadığını söylemediniz mi?

‘İKİ DEVLETTEN VAZGEÇTİM’

Yıllardır oynanan bu ikili oyuna karşı Bakan Çavuşoğlu “artık yeter” dercesine örnekler vermeye devam ediyor:

- 2004’te Annan Planı’nda ve 2017’de söylediklerinizi siz geri çevirdiniz... Masadaki önerileri ilk geri çeken siz değil miydiniz?

VE MASAYA BELGEYİ KOYUNCA

Bakan Çavuşoğlu son olarak bir soru soruyor:

- Crans Montana’da dağıttığınız belgede dönüşümlü başkanlığı reddetmediniz mi?

Bu soruya BM Temsilcisi de şaşırıyor.

Ve gözler Rum tarafına dönüyor.

Panikle karışık bir kıpırdanma...

Rum tarafı itiraz ediyor:

- Nereden çıktı bu. Böyle bir şey yok...

Ve işte o an Çavuşoğlu bir belgeyi masanın üzerine koyup soruyor:

- Bu belge size ait değil mi? Söyleyin sizin yazdığınız belge değil mi...

Rum tarafı belgeyi alıyor...

Ve bir sessizlik.

Çaresiz kabul ediyorlar.

İşte o an Rum yönetimi lideri Anastasiadis yüzünü ters tarafa çeviriyor. Ve elektronik sigarasına sarılıyor.

SALDIRGANLAŞMA

Uzun yıllardan sonra Çavuşoğlu’nun tarihleri ve örnekleriyle anlattığı bu “iki yüzlü diplomasi” Cenevre ’de BM önünde resmen masaya konunca Rum tarafı çıldırıyor.

Rum lider Anastasiadis düştüğü bu durumu tersine çevirmek için bu defa gerilim politikasını seçiyor.

Türkiye’ye hakaret yağdırıyor.

İşte Rum liderin son birkaç günde birden bire Türkiye’ye hakaret yağdırmasının perde arkasında Cenevre’deki bu tarihi toplantı yatıyor...

Ve şimdi “iki yüzlü diplomasi”nin ortaya çıkması üzerine, daha önce yaptığı gibi Türkiye’yi Avrupa Birliği nezdinde şikâyete hazırlanıyor.

Peki bundan bir sonuç çıkar mı?

Türkiye şimdi her ortamda ve her düzeyde bu gerçekleri anlatıyor...