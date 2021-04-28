Genetik ve çevresel faktörler görünümünüzü etkiliyor!

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, genetik ve çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkan kırışık ve sarkmaların tedavisini sizler için anlattı.

Yaşlandıkça cilt ve dokular doğal olarak elastikiyetini kaybeder. Bu da sarkmalara ve kırışıklıklara neden olur. Yüz germe; yüz ve boyundaki genetik, çevresel nedenlerle oluşan yaşlanma belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

Cerrahi tekniklerle kırışıklık tedavisi

Yüz germe, fazla derinin alınmasını, kıvrımların veya kırışıklıkların düzeltilmesini ve yüz dokusunun sıkılaştırılmasını içerebilir. Kaş veya göz kaldırma içermez, ancak bunlar aynı anda yapılabilir.

Minimal gizli kesiler yapılarak gerçekleştirilen operasyonlarla yüzdeki yağ ve fazla deri çıkarılabilir. Altta yatan kas ve bağ dokusu yeniden dağıtılır ve sıkılaştırılır.

Minimal cilt sarkması varsa, “mini” yüz germe yapılabilir. Bu, daha kısa kesileri içerir. Boyun germe işlemi de yapılacaksa fazla deri ve yağlar alınacaktır. Boyun derisi sıkılaştırılır ve yukarı ve geri çekilir. Bu genellikle çenenin hemen altındaki bir kesi ile yapılır. Kesiler genellikle çözülebilir sütürlere sahiptir. Kesiler saç çizginize ve yüz yapınıza uyum sağlayacak şekilde yapılır. Günümüzde endoskopik tekniklerle yapıldığı için çok daha hızlı ve zahmetsiz iyileşme sağlar.

İşlemden sonra basit ağrı kesiciler kullanılması gerekebilir. Şişlik ve morarma ile birlikte biraz ağrı veya rahatsızlığınız olabilir. Sonuçlar birkaç hafta içinde ortaya çıksa da tam sonuç elde etmek için birkaç ay beklenilmesi gerekir.

Normal düzeyde günlük aktiviteye devam etmeden önce kendinize yaklaşık iki hafta süre tanımalısınız. Egzersiz gibi daha yorucu faaliyetler için yaklaşık dört hafta beklemelisiniz. Yüz germe işleminizin sonuçlarını uzatmaya yardımcı olmak için yüzünüzü her gün nemlendirin, güneşten koruyun ve genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürün.

Ameliyatsız kırışık tedavisi

En yaygın tedavilerden bazıları botoks, dolgu, mikroiğneleme, CO2 lazer yüzey yenileme, radyofrekanslı mikroiğnelemedir. Hepsi ciltteki sorunları gidermek, daha canlı ve daha genç bir görünüm yaratmak için uygulanan yöntemlerdir.

İnce ifade çizgileri fark edilmeye başlanır başlanmaz botoks kullanımına başlanırsa, yeni ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşması engellenebilir. Dolgu enjeksiyonuyla ise derin kırışık ve kıvrımların tedavisi sağlanabilir.

Tedavide yüzdeki kaslara enjeksiyon uygulanmadan önce tedavi bölgesini uyuşturmak için buz veya topikal uyuşturma kremi kullanılabilir. Tedavi minimum iyileşme süresi gerektirir, böylece günlük rutine hemen dönülebilir. 24 ila 48 saat içinde, 4 ila 8 aya kadar süren sonuçlarla, gözle görülür bir gençleşme sağlanabilir.