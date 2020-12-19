19 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.64 EURO 9,3530 -1.11
USD 7,6310 -0.93 ALTIN 460,820 -1.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Genetik tanı testi yaptıran çift ikinci çocuklarını sağlıkla kucağına aldı

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 17:32 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 17:32

Sakarya'da yaşayan Meral ve Serkan Odabaşı çifti, ilk çocuklarında doğuştan oluşan kas hastalığından sonra tüp bebek tedavisinde uygulanan genetik tanı testiyle ikinci çocuklarını sağlıkla kucağına aldı.


Odabaşı çifti, 4 yaşındaki çocukları Ömer Ali'ye kas hastalığı  (müsküler distrofi) teşhisi konulmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde görevli tıbbi genetik uzmanı Yasemin Anıl Eyüboğlu Tanrıverdi'den  danışmanlık hizmeti aldı.
 
Hastalığın ikinci hamilelikte tekrarlama ihtimalinin yüksek olduğunu  öğrenen Odabaşı çiftine, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek  Merkezindeki tedaviyi takiben embriyolara, preimplantasyon genetik tanı testi  uygulandı.
 
Embriyoloji laboratuvar sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Özcan Budak, tüp  bebek yöntemiyle oluşturulan embriyolardan alınan hücre örneklerinde genetik  hastalığı araştırdı ve sağlıklı embriyolardan biri annenin rahmine transfer  edildi.
 
  
Gebeliği sağlıklı şekilde devam eden Meral Odabaşı'nın, merkez  koordinatörü Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu gözetiminde 25 Kasım'da 3 kilo 954  gram ağırlığında ve 51 santimetre boyunda dünyaya getirdiği bebeğe "Hamza Umut"  adı verildi.
 
Odabaşı çifti, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın, Prof. Dr.  Cevrioğlu ve ekibi de uygulanan tedaviyle ailenin sevincine vesile olmanın  mutluluğunu yaşıyor.
 
"Genetik taşıyıcılık problemi olan ailelere yardımcı olabilmek  mutluluk verici"
Prof. Dr. Cevrioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kas hastalığına  sahip çocuğu bulunan Odabaşı çiftinin, annenin bir sonraki gebeliğinde bu  hastalığın tekrarlama ihtimali olduğundan genetik uzmanı tarafından kendilerine  yönlendirildiğini söyledi.
 
Cevrioğlu, tüp bebek tedavisinin 1978 yılından beri gelişerek  yapıldığını belirterek, "Aileye uygulanan preimplantasyon genetik tanı testi de  tüp bebek tedavisinde son yıllarda kaydedilen gelişmelerin bir ürünü. Sakarya'da  bunun yapılabilir olması bizleri mutlu eden bir konu. Genetik taşıyıcılık  problemi olan ailelere yardımcı olabilmek, bizim için gerçekten mesleki anlamda  mutluluk verici." dedi.
 
Tüp bebek yöntemiyle oluşturulan embriyolardan hastalık taşıyıcı  olanları dışladıklarını, sağlıklı olanları annenin rahmine yerleştirdiklerini  dile getiren Cevrioğlu, "Genetik geçişli bir hastalığın, bir sonraki gebelikte  tekrar ortaya çıkmasını engelleyebilmek amacıyla genetik tanı testi uyguladık.  Öncelikle tüp bebek tedavisiyle embriyoları oluşturduk. 5'inci güne ulaşan  embriyoların çeperinden alınan hücre örneklerinde çalışılan genetik test  sonucunda, genetik hastalığı taşıyan embriyoları dışladık ve sağlıklı embriyoyu  rahim içine vererek gebeliğin oluşmasını sağladık. Gebeliğin sorunsuz devamı  sonrasında, doğum sağlıkla sonuçlandı. Aileye bu mutluluğu yaşatabilmiş olmaktan  dolayı mutluyuz." diye konuştu.
 
Cevrioğlu, bu işlemlerin ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayarak bu  ekibin hastanelerinde kurularak fonksiyonel bir şekilde çalışmasının, bölgenin  sağlık hizmetleri yönünden önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.
 
Dr. Öğretim Üyesi Özcan Budak da annenin yumurtalarını laboratuvarda  işleme aldıklarını, sağlıklı embriyoları elde ettikten sonra anneye transfer  ettiklerini, gebelik oluştuğunu ve sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini anlatarak  aileye böyle bir hizmeti verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
 
"Aileye preimplantasyon genetik tanı yapmalarını önerdik"
Tıbbi genetik uzmanı Yasemin Anıl Eyüboğlu Tanrıverdi ise ailenin, ilk  çocuklarına kas hastalığı teşhisi konulması sonrasında diğer gebeliklerinde bu  sıkıntıyı yaşamamak için kendilerine başvurduğunu söyledi.
 
Tanrıverdi, aileye bu hastalığın genetik geçişli olduğunu  söylediklerini aktararak, "Aileye genetik inceleme yaptık. Ebeveynden genetik  geçişli bir hastalık olduğu doğrulandıktan sonra aileye bu durumun sonraki bebek  için tekrarlama ihtimalinden bahsettik. İkinci çocuklarında da tekrar bu durumla  karşılaşmamaları için preimplantasyon genetik tanı yaptırmalarını önerdik ve  hastamızı Tüp Bebek Merkezimize yönlendirdik." dedi.
 
Anne Meral Odabaşı ise genetik tanıyla ilgili bilgi alarak yola  çıktıklarını anlattı.
 
Elde edilen embriyolardan hastalık rastlanmayanların kendisine  transfer edildiğini aktaran Odabaşı, "Bebeğimiz 25 Kasım'da sağlıklı bir şekilde  dünyaya geldi. Bu konuda emeği çok olan Serhan Hoca ve ekibi ile Yasemin Hanım'a  teşekkürlerimizi sunarız. Bebeğimizle umarım sağlıklı, hayırlı uzun ömür geçirmek  Rabb'im bizlere nasip eder ve oğlum Ömer Ali'ye de umut ve şifa olur." ifadesini  kullandı.
 
Baba Serkan Odabaşı da tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.
 

ETİKETLER

Genetik tanı testi genetik bebek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.