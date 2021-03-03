Genetik hastalıklar için 'son teknoloji' ile hizmet veriliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinde, teknolojik cihazlarla tetkikler yapılıyor ve teşhis konuluyor.sağ

Hastane bünyesinde 700 metrekare kapalı alan içerisinde yer alan merkez, kalıtsal hastalıklara yönelik klinik genetik, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında son teknolojik cihazlarla vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

Merkezde görevli Doç. Dr. Özge Özalp, gazetecilere, genetik hastalıklara yönelik hem poliklinik hem de laboratuvar test hizmeti verdiklerini söyledi.

Bölgede oldukça yaygın görülen genetik hastalıklara moleküler düzeyde tanı koyduklarını anlatan Özalp, şöyle konuştu: