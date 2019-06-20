Genelkurmay çatı davasında karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasının karar duruşması başladı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada darbe girişiminin beyin takımı sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulunuyor.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı.
KARARLAR
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.
TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat veren isimlerden Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski albaylar Ramazan Gözel ile Doğan Öztürk, 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada, eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.