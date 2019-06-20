Genelkurmay çatı davasında karar!

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davasında kararlar açıklandı. Akın Öztürk, Mehmet Dişli ve Hakan Evrim'in de aralarında bulunduğu 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.

