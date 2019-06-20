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Genelkurmay çatı davasında karar!

20 Haziran 2019 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 20 06 2019 - 11:30

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davasında kararlar açıklandı. Akın Öztürk, Mehmet Dişli ve Hakan Evrim'in de aralarında bulunduğu 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında  sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay  "çatı" davasının karar duruşması başladı. 
 
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada darbe  girişiminin beyin takımı sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında  bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların  avukatları hazır bulunuyor.
 
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan  ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı.
 
KARARLAR
 
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, 141 kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi"  üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası  aldı.
 
Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi  eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. 
 
 
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı  Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.
 
TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı  Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 
Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh  konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.
 
Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı  eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
 
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı  korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırıldı
 
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı  tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 
 
Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi  eski tuğamiral Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. 
 
 
Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski  Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet  verildi.
 
 
Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat veren isimlerden Akıncı 4. Ana  Jet Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet  aldı.
 
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski albaylar Ramazan Gözel ile  Doğan Öztürk, 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimine ilişkin "çatı" davada, eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'a 141  kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 
 
   

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genelkurmay çatı davası akın öztürk
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