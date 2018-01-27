Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Şanlıurfa, Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

