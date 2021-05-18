Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir araya geldi.
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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
18 Mayıs 2021 Salı - 20:28 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 20:28
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.
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