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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

18 Mayıs 2021 Salı - 20:28 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 20:28

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir araya geldi.

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