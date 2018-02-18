Genelkurmay Başkanı Akar: Hepsi hüsrana uğrayacak

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacak” vurgusunu yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve Tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekatı” hakkında bilgi aldı. Akar denetimler sırasında gerçekleştirdiği konuşmada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadele dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürülmekte. Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösteriliyor. Zeytin Dalı Harekatı’nın PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacak”

Bu harekat ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini belirten Orgeneral Akar, “Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacak” vurgusunu yaptı.

“Tüm faaliyetler meşru zeminlerde sürdürülmekte”

Ayrıca Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayarak, “Kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetler Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde sürdürülmekte. Geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetler şeffaf bir şekilde yürütülmekte. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil ve masum insanların dokunulmazdır. Bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterilmektedir” şeklinde konuştu.

Personeli tebrik etti

“Afrin Afrinlilerindir” gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Akar, bilahare Zeytin Dalı Harekatına iştirak eden personeli göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutlayarak ve kendilerine başarılar diledi.

Orgeneral Akar, bu vesile ile hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar temennisinde bulundu.