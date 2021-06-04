Genel Sağlık Sigortası ile ilgili flaş karar! Yürürlükten kaldırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre;
29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “ekinde bulunması zorunlu firma yetkilisi imza sirküleri ve teminat mektubu” ibaresi “ekindeki teminat mektubu” olarak değiştirildi.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
Yine aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “, firma yetkilisi için imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.