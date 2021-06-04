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Genel Sağlık Sigortası ile ilgili flaş karar! Yürürlükten kaldırıldı

04 Haziran 2021 Cuma - 1:35 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 1:35

Sosyal Güvenlik Kurumu resmen harekete geçti. Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili flaş karar. Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmen değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “firma yetkilisi için imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.


Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili  kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre;
 
29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “ekinde bulunması zorunlu firma yetkilisi imza sirküleri ve teminat mektubu” ibaresi “ekindeki teminat mektubu” olarak değiştirildi.
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
 
Yine aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “, firma yetkilisi için imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
 

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