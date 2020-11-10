Genel Müdürü Zeynep Ecemiş: AR-GE çalışmalarında hız kesmedik

Mutfak mobilyası sektörünün önde gelen markası, bu yıl piyasaya dört yeni model ürün birden sundu. Firma, son dönemde piyasaya çıkardığı yeni modelleriyle ürün yelpazesini daha da genişletti. Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Gebze’deki 30 bin metrekare alana kurulu fabrikasında modern teknolojisiyle üretim yapan Lineadecor piyasaya çıkardığı yeni modeller ile farklı renk seçenekleriyle tüketicilere çeşitli alternatifler sunuyor. Her biri kendine özgü özellikler taşıyan yeni modellerin yüzde 60’ı yurtiçinde, 15’i de yurtdışında bulunan yetkili satış mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

“AR-GE ÇALIŞMALARINDA HIZ KESMEDİK”

Firmanın Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, pandeminin başladığı ilk dönemlerde diğer sektörlerde olduğu gibi mutfak mobilyasında da satışların ertelendiğini belirtti. Piyasanın durgunlaşmasına rağmen Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ecemiş, tüketicilerin beklentileri doğrultusunda yeni tasarımlar yapıp, bunları piyasaya sunduklarını vurguladı. Ertelenen talebin son günlerde tekrar harekete geçtiğini söyleyen Ecemiş, şöyle devam etti:

“AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerimizle modüler mutfağın olanaklarını genişletmek ve müşteri beklentilerini karşılayabilmek üzere ürün gamını zenginleştiriyoruz. 100’ü aşkın renk seçeneğine sahip olan ürün gamımıza, son olarak yepyeni bir teknoloji ile üretilen, çizilmelere ve ısıya karşı üstün dayanıklılık gösteren ekstra mat yüzeyli mutfak modelleri ekledik ve dünya tasarım trendlerini mutfaklara taşıyoruz"