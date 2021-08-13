Sel felaketinde büyük kayıp veren Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi için genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'un "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ili afet Bölgesi ilan ettiklerini söyledi. Peki, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek, ne anlama geliyor? Hayata etkili afet bölgesi nedir?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir, ne demek?

Bölgede; deprem, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olacak şekilde afetin meydana gelmesi durumunda o bölge Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ediliyor.

Afet bölgesi ilan edilmesi ile bölgede yaşayanlara, işverenlere, çalışanlara özel imkanlar tanınıyor ve tüm kayıplar devlet tarafından karşılanıyor.

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor.

Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor.

Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.

Afet bölgesi ilanı hangi koşullarda verilir?

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,

Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,

O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.

Hane sayısı 100’den az olan yerlerde konutların 10’a birinin, nüfusu 50 binden az olan il ve ilçelerde en az 20 binanın, nüfusu 15 binden az olan yerlerde en az 10 binanın oturulamayacak hale gelmesi, tarım ürünlerinin en az 3’te biri kadarının zarar görmesi, çok sayıda ölü ve yaralı olması gerekiyor.