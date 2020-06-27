27 Haziran 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.668 0.46 EURO 7,7030 0.13
USD 6,8560 0.00 ALTIN 390,190 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığından, 3 ile 105 milyon liralık yatırım

AA |  27 Haziran 2020 Cumartesi - 13:02 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 13:02

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya, Sinop ve Çankırı'ya toplam 105 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapacak.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde  bu üç ilin valileriyle yapılacak yatırımlarla ilgili protokollere imza attı.
 
Amasya'ya yapılacak 54 milyon lira yatırım karşılığında, il merkezi ve  ilçelerine 7 sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 yarı olimpik yüzme havuzu, 2  gençlik merkezi, 1 antrenman spor salonu, 1 adet 500 seyirci kapasiteli spor  salonu, 1 adet güreş sahası, 1 adet kamp eğitim merkezi ile içinde gençlik  merkezi, spor salonu, futbol sahası ve spor kompleksinden oluşan 7 adet spor  tesisi inşa edilecek.
 
Sinop'a ise yapılacak 19 milyon liralık yatırımlar sonucu hizmete 2  adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 1 adet sentetik çim yüzeyli  futbol sahasına 2'li soyunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırılması, mevcut  betonarme tribünün onarımı ve üstünün kapatılması, 8 adet sentetik çim yüzeyli  futbol sahası, 2 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet  basketbol-voleybol sahası, 1 adet yürüyüş yolu, 3 adet çok amaçlı mini basketbol  sahası ve 2 adet futbol sahasının bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.
 
Çankırı'ya ise 32 milyon liralık yatırım karşılığında 3 adet nizami  sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması, 2 adet halı  saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, güreş  sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu ve futbol sahalarında oluşan 3 adet  spor tesisinin bakım ve onarımı yapılacak.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, ülke genelinde  yapılan gençlik ve spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirterek,  "Milletimiz için, gençliğimiz için sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz.  Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye'yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü  bir ülke yapma doğrultusunda hedeflerimizi inşallah gerçekleştirmeye devam  edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım gençlik ve spor yatırımı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.