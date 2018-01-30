Gençlik ve Spor Bakanlığında FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

