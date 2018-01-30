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Gençlik ve Spor Bakanlığında FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

ANKARA (İHA) -  |  30 Ocak 2018 Salı - 9:40 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 9:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli olup KHK ile  FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen  27 kişi hakkında 30/01/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

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