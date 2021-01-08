Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'te yayımlandı. İlana göre, Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yarışma sınavı ile 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Gençlik ve Spor Bakanlığı yarışma sınavı ile 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 15 Şubat'ta sona erecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 08 Şubat 2021 (10.00) - 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanında başvuru şartları şu şekilde belirtildi:

"1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan

genel şartları taşımak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda

belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul

edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını

doldurmamış olmak.

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme

Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan

almış olmak."

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekiyor. Başarı puanı 70 olarak belirlendi.

2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan

başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama

yapılacak. Kontenjan sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil

olmak üzere, yazılı sınava çağırılacak.

Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki

alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular yöneltilecek. Genel kültür ve

genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için

ayrı ayrı sorulacak.