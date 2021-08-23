Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alımı yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden en az lise mezunu 4 bin 346 işçi alımı yapılacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı 'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere, temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına İŞKUR üzerinden en az lise mezunu işçi alınacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 - 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)

b) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

- Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.