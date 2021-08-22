Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alacak! Bakan resmen duyurdu

İşçi ve personel alımıyla ilgili son dakika haberi. Müjdeli haber geldi. Bakan resmen duyurdu. Çok sayıda kişi alınacak. Detaylar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak.

