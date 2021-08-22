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Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alacak! Bakan resmen duyurdu

DHA |  22 Ağustos 2021 Pazar - 22:44 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 23:24

İşçi ve personel alımıyla ilgili son dakika haberi. Müjdeli haber geldi. Bakan resmen duyurdu. Çok sayıda kişi alınacak. Detaylar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.

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