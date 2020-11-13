Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin antrenör alacak! Bakan açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu antrenör adaylarına müjde verdi. Bakan Kasapoğlu, "önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak" dedi. Peki, GSB antrenör alımı başvuru şartları belli oldu mu? GSB antrenör alımı ne zaman? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2 bin antrenör alımı detayları...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda yaptığı sunumda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 bin yeni antrenör alınacağını duyurdu. Peki, GSB antrenör alımı başvuru şartları belli oldu mu? GSB antrenör alımı ne zaman? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2 bin antrenör alımı ile ilgili detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacağını bildirdi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) ANTRENÖR ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Antrenör adaylarına bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Antrenör sayısını 2 bin yeni antrenör ile bu kadroyu güçlendireceğiz. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle sporcularımıza, halkımıza açmış olacağız." dedi.

YATIRIMLAR BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ANLATILDI

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, sporun birleştirici gücü olduğunu ifade etti.

Spor alanında yürüttükleri politikanın üç aşamalı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, sporu tabana yaymak ve toplumun bütün kesimlerinin spor kültürünü geliştirmek için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

"Elit spor" veya "performans sporu" olarak anılan alanda profesyonel üst düzey performans sporcularının gelişimini destekleyip planladıkları ve Türk sporcularının uluslararası müsabakalarda daha başarılı olmalarını sağlayacak hizmetler yürüttüklerini anlatan Kasapoğlu, sporun ekonomik ve endüstriyel dinamikleri üzerine sağlam adımlar attıklarını, politikalarını bu dinamiklerin Türkiye’nin menfaatlerine katkı sağlayacağı nitelikte şekillendirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Kasapoğlu, "Spor tesisi yatırımlarımız, mevzuat çalışmalarımız, spor bilgi sistemleri ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yenilikler ile bu üç ana başlık altında çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Sporun modern yaşamda çok önemli yer tuttuğunun altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de bu kapsamda birçok fikir üretilmiş ve sporun Türk toplumunun günlük yaşantısının bir parçası haline gelmesi için sayısız proje geliştirilmiştir. Ancak maalesef spor, 2000'li yılların başına kadar bu bağlamda istenen konuma gelememiştir. 2002 yılından bugüne kadar yürütülen sistemli politikalar, rasyonel kararlar, doğru kaynak kullanımı ve planlı uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın düzenli olarak spor yapma oranlarında ve bir şekilde fiziksel aktiviteyi yaşamının merkezine oturtan insan sayımızda ciddi artışlar gözlemliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana her geçen zaman daha da yüksek bir ivmeye kavuşan atılımların devamını getirmeye ve geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşıyoruz."

ÖNCELİK ATLETİZM, YÜZME VE CİMNASYİK BRANŞLARINA

Kasapoğlu yüzme, atletizm ve cimnastik gibi temel branşlara yönelik çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" ve "On Bin Pota" gibi projeleri, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlara ücretsiz sunduklarını kaydetti.

Engelli spor merkezlerinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, kadınların aktif olarak spora katılmasını da çok önemsediklerini söyledi.