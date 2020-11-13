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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin antrenör alacak! Bakan açıkladı!

13 Kasım 2020 Cuma - 16:20 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 16:20

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu antrenör adaylarına müjde verdi. Bakan Kasapoğlu, "önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak" dedi. Peki, GSB antrenör alımı başvuru şartları belli oldu mu? GSB antrenör alımı ne zaman? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2 bin antrenör alımı detayları...


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda yaptığı sunumda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 bin yeni antrenör alınacağını duyurdu. Peki, GSB antrenör alımı başvuru şartları belli oldu mu? GSB antrenör alımı ne zaman? İşte Gençlik  ve Spor Bakanlığı (GSB) 2 bin antrenör alımı ile ilgili detaylar...
 
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacağını bildirdi.
 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) ANTRENÖR ALACAK!
 
Gençlik  ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Antrenör adaylarına bir müjde  vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Antrenör sayısını 2 bin yeni antrenör ile bu kadroyu güçlendireceğiz. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle sporcularımıza, halkımıza açmış olacağız." dedi. 
 
YATIRIMLAR BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ANLATILDI
 
Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı  bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, sporun  birleştirici gücü olduğunu ifade etti.
 
Spor alanında yürüttükleri politikanın üç aşamalı olduğunu dile  getiren Kasapoğlu, sporu tabana yaymak ve toplumun bütün kesimlerinin spor  kültürünü geliştirmek için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
 
"Elit spor" veya "performans sporu" olarak anılan alanda profesyonel  üst düzey performans sporcularının gelişimini destekleyip planladıkları ve Türk  sporcularının uluslararası müsabakalarda daha başarılı olmalarını sağlayacak  hizmetler yürüttüklerini anlatan Kasapoğlu, sporun ekonomik ve endüstriyel  dinamikleri üzerine sağlam adımlar attıklarını, politikalarını bu dinamiklerin  Türkiye’nin menfaatlerine katkı sağlayacağı nitelikte şekillendirmeye gayret  ettiklerini belirtti.
 
Kasapoğlu, "Spor tesisi yatırımlarımız, mevzuat çalışmalarımız, spor  bilgi sistemleri ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yenilikler  ile bu üç ana başlık altında çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
 
Sporun modern yaşamda çok önemli yer tuttuğunun altını çizen  Kasapoğlu, şöyle konuştu:
 
"Ülkemizde de bu kapsamda birçok fikir üretilmiş ve sporun Türk  toplumunun günlük yaşantısının bir parçası haline gelmesi için sayısız proje  geliştirilmiştir. Ancak maalesef spor, 2000'li yılların başına kadar bu bağlamda  istenen konuma gelememiştir. 2002 yılından bugüne kadar yürütülen sistemli  politikalar, rasyonel kararlar, doğru kaynak kullanımı ve planlı uygulamalar  sayesinde vatandaşlarımızın düzenli olarak spor yapma oranlarında ve bir şekilde  fiziksel aktiviteyi yaşamının merkezine oturtan insan sayımızda ciddi artışlar  gözlemliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın  liderliğinde 2002 yılından bu yana her geçen zaman daha da yüksek bir ivmeye  kavuşan atılımların devamını getirmeye ve geliştirilmesi gereken alanlara  yoğunlaşıyoruz."
 
ÖNCELİK ATLETİZM, YÜZME VE CİMNASYİK BRANŞLARINA
 
Kasapoğlu yüzme, atletizm ve cimnastik gibi temel branşlara yönelik  çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Yüzme Bilmeyen  Kalmasın" ve "On Bin Pota" gibi projeleri, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlara ücretsiz sunduklarını kaydetti.
 
Engelli spor merkezlerinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, kadınların  aktif olarak spora katılmasını da çok önemsediklerini söyledi.
 
 
 
 

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