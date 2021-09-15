Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı 2021 kura sonuçları! GSB İŞKUR sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? GSB kura sonuçları 2021 sorgulama!

Gençlik Spor Bakanlığı kura sonuçları merakla takip ediliyor. 4 bin 346 içi alımı için bugün saat 10.00’da başlayan kura çekimi ile binlerce aday belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek. Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı sınavına hak kazanacak isimlerin belirleneceği GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak, Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı 2021 kura sonuçları…

GSB işçi alımı kura çekimi saat 10.00’da başladı. Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi merakla takip ediliyor. Peki, GSB İŞKUR sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte GSB kura sonuçları sorgulama…

GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

İŞKUR'un ortaklığıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) çekilişinin ardından merakla araştırılan kura sonuçları, kurumun açıkladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Her ilde kurulan komisyon ile belirlenen kura sonuçları, asıl ve yedek liste olarak sisteme yüklenecek.

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