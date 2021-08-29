Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alacak. GSB işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruları İŞKUR üzerinden alınan GSB işçi alımı için adayların gözü kura çekimine çevrildi. Peki, Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada Gençlik Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrlu işçi alınacağınu duyurmuştu. Başvuru süreci tamamlandı ve adaylar kura çekimine odaklandı. Peki, Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." diye belirtti.