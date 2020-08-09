09 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.061 2.53 EURO 8,5360 -0.89
USD 7,2920 0.87 ALTIN 477,150 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor!

09 Ağustos 2020 Pazar - 16:32 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 16:32

Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Dizinin 9. bölümünde tansiyon yükseliyor.


Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.
 

ETİKETLER

gençliğim eyvah dizi yeni bölüm fragman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.