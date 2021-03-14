Merkez Osmangazi ilçesi, Merinos Parkı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle dün yaklaşık 30 kişi arasında kavga çıktı. İki grup arasında henüz billinmeyen bir nedenle çıkan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi. Kavga anlarını ise çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde gençlerin, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirlerine olan saldırısı ve vatandaşların kavgayı dağıtmak için müdahale ettikleri yeralıyor .
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- Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti
Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti
DHA | 14 Mart 2021 Pazar - 11:36 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 11:36