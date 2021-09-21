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Gençlere sosyal medya uyarısı: Depresif yapıyor

AA |  21 Eylül 2021 Salı - 16:03 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 16:03

Dr. Sevilay Sitrava, Instagram vesilesiyle gençlerin, özellikle de genç kızların, kendi görselliklerini ötekilerle kıyas yapma şansına sahip olduğunu belirterek, "(Gençler) önce kendileriyle, daha sonra da başkalarıyla sahici ilişkiler kurmaktan uzak olmuş olurlar. Bu durum, uzun vadede de insanları daha izole bir hale getirip depresif hal almalarına sebep olabilir" dedi.


ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde geçen günlerde yer alan  habere göre, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın şirket içinde yaptırdığı  araştırma, sosyal medyanın gençlerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkileri  olduğunu ortaya koydu.
 
Gizli tutulan araştırmada, Instagram'ın gençlerde anksiyete ve  depresyon düzeyini artırdığı belirtilerek, WSJ'nin haberinde, "Gençler, yaşadığı  anksiyete ve depresyonun şiddetlenmesinden Instagram'ı sorumlu tuttu" denildi.
 
Araştırma, İngiltere'de gençlerin yüzde 13'ü ve ABD'de yüzde 6'sının  Instagram yüzünden kendilerini öldürme isteği duyduklarını da ortaya koydu. 
 
Dr.  Sitrava, söz konusu araştırma ile yeniden gündeme gelen sosyal medyanın gençler  üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı  sosyal medya kanallarının farklı amaçları önceliğine aldığını söyledi.
 
Sitrava, Instagram'ın daha çok görselliği ön plana almayı, görsel  olarak iletişim kurmayı, görsellikle ilgiyi toplamayı amaç edindiğini belirterek,  şunları kaydetti:
 
"Genç kızların, özellikle gelişimsel olarak kendisini keşfetme  süreçlerinden geçen gençlerin, görselliği ön plana alan sosyal medya alanından  etkilenmemeleri olanaksız olurdu. Gençler, artık ergenlik döneminden çıkmak üzere  olup, yetişkinliğe doğru gittikleri yolda kendi benliklerinin keşfinde oluyorlar.  Bu keşif sürecinde gençler, bedensel farkındalıklarıyla da temas halindeler.  Instagram, tam da bu keşif süreçlerinde etkili bir rol oynuyor.
 
Instagram vesilesiyle gençler, özellikle de genç kızlar, kendi  görselliklerini ötekilerle kıyas yapma şansına epeyce sahip. Böylesine geniş bir  mecrada, kendilerini keşfetme sürecinde kendi konumlarını belirlemeye çalışırken,  ötekileri referans almak ve kendilerini kıyaslamak kolay yol gibi gözüküyor.  Ancak bu en tehlikeli yollardan birisidir. Çünkü kişiler kendi içlerine dönmek,  kendi kapasitelerini keşfetmek yerine, ötekiler gibi olmaya çalışarak, gerçekçi  olmaktan uzakmış gibi yaşarlar. Bu da onların dışsal gerçeklikten uzaklaşmalarına  sebep olur. Önce kendileriyle, daha sonra da başkalarıyla sahici ilişkiler  kurmaktan uzak olmuş olurlar. Bu durum, uzun vadede de insanları daha izole bir  hale getirip depresif hal almalarına sebep olabilir." 
 
"Sosyal medya kullanımının neye hizmet ettiğinin adını koymak  gerekir" 
 
  Dr. Sevilay Sitrava, yaşadıkları psikolojik sorunlara rağmen sosyal  medya kullanmayı bırakamayan gençlere ilişkin, "Böyle bir durumda bakılması ve  anlaşılması gereken durum, rahatsızlık vermesine rağmen sosyal medya kullanımına  devam etmenin kişide neye hizmet ettiğidir. Çünkü kişi, sosyal medyadan bir ya da  başka sebepten dolayı kopamıyordur. O sebebin ne olduğu önemlidir. Örneğin,  sosyalleşmek, kişinin kendisini 'beğeniler' alarak iyi hissetmesi, kişinin  kendisini ifade etmesi, kişinin farklı konular hakkında bilgi edinmesi ve benzeri  olabilir. Her ne kadar sosyal medya kullanımı rahatsızlık veriyor olsa da, bu  gibi amaçlara hizmet ediyorsa ve kişi, bunun adını koyamıyorsa, rahatsız olsa da  sosyal medya kullanmaya devam eder. O nedenle sosyal medya kullanımının neye  hizmet ettiğinin adını koymak gerekir. Kişi, böylelikle sosyal medyayı hayatında  nereye konumlandıracağını da netleştirmiş olmakla beraber sosyal medya  kullanımını da daha yönetebilir hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

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