Gençlere İBB’de kariyer şansı! İBB, Genç Yetenek Gelişim Programı başlıyor!

Gençleri iş hayatına hazırlamayı hedefleyen İBB Genç Yetenek Gelişim Programı başvuruları başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek programa ilk defa, gerekli şartları sağlayan tüm İstanbullu gençler başvurabilecek. Başvurular, 9 Temmuz 2021 tarihine kadar web üzerinden yapılabilecek

İstanbul’da ikamet eden 30 yaş altı gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırmayı, onları iş hayatına hazırlamayı hedefleyen İBB Genç Yetenek Gelişim Programı’nın başvuruları başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez İstanbul lu gençlere açılan programa, herhangi bir işte çalışmayan ve lisans ve üzeri mezunu gençler, 9 Temmuz 2021 tarihine kadar www.kariyer.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek.

Başvurudan sonra yapılacak İngilizce Sınavı ve Genel Yetenek Testi sonrası başarılı olan adaylar, kura çekilişine dahil olacak. Programda; geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere e-eğitim ile web tabanlı seminerler (webinar), İstanbul'un deneyimleneceği saha çalışmaları, yepyeni fikirlerin projeye dönüştüğü gelişim kampı ve kariyer fırsatlarının yakalanacağı sektörel buluşmalar yer alacak.

“GENÇLERİ RÜŞTÜNÜ İSPATLAMIŞ BİR PROGRAM BEKLİYOR”

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı ve projenin yürütücüsü Yiğit Oğuz Duman , programa ilişkin bilgileri ve İBB Genç Yetenek Gelişim Programına katılacak gençleri neler beklediğini anlattı.

Gençleri çok kapsamlı ve rüştünü ispatlamış bir programın beklediğini ifade eden Duman, “İlk olarak birbirimizi hissedebileceğimiz bir lansman etkinliği ile buluşacağız. Sonrasında ise teorik anlamda bilgilerini geliştirebilecekleri bir dizi e-eğitim ve webinarlar ile yolculukları devam edecek. Bu eğitim lere paralel olarak İstanbul’u bizzat deneyimleyebilecekleri saha çalışmalarına dahil olacaklar. Yeri gelecek süt dağıtacaklar, yeri gelecek Halk Ekmek büfelerinde görevli olacaklar. İETT ile İstanbul’u gezip, İSKİ /İGDAŞ ile sayaç okuyacaklar. Uçtan uca yapılandırılmış saha çalışmalarında insanlara hizmet vermenin, onları dinlemenin ve bunları layıkıyla yapmanın nasıl bir duygu olduğunu hissedecekler. İş yaşamında çok önemli olan bu yaşantıyı, İBB gibi çok çeşitli alanlarda hizmet veren bir kurumun bünyesinde deneyimleyerek becerilerini geliştirme şansı yakalayacaklar” diye konuştu.

İŞ DÜNYASIYLA BİR ARAYA GELECEKLER

Gençlerin programın ilerleyen aşamalarında iş dünyasının önde gelen kurumlarıyla bir araya gelerek paylaşımlarda bulunacaklarını da sözlerine ekleyen Duman, şöyle devam etti:

“Bu buluşmalar, gençlerin ufuklarını açacak, iş yaşamında ve geleceğin dünyasında kendilerinden neler beklendiğini görmelerini sağlayacak. Programın son aşamasında ise edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya aktarabilecekleri bir proje üretim sürecini deneyimleyecekler. Gelişim Kampı adını verdiğimiz bu etkinlikte tasarım odaklı düşünce ve proje yönetimine dair eğitimler alarak gruplar halinde bir fikir üzerine çalışacak ve çözümler geliştirecekler. Her aşamasının titizlikle kurgulandığı İBB Genç Yetenek Gelişim Programı, 2021 yılında yetenek gelişimi alanında dünyaca otorite kabul edilen Associationfor Talent Development (ATD) tarafından en iyi gelişim programı ödülüne layık görüldü.”

“Her şeyden önce bu program vasıtasıyla gençlerimiz potansiyellerinin farkına varacaklar” diyen Duman, “İmkan tanındığında ve onlar için yatırım yapıldığında, sahip oldukları dinamizm ve enerjiyi hem kendileri hem de toplum faydasına etkili bir biçimde kullanabildiklerini hissedecekler. Bu programı tamamlayan İstanbullu gençler; daha çok empati kuran, çevresine karşı daha duyarlı, hak ederek hak kazanmanın gerekliliğine inanan, emek veren, gelişime odaklanan, dünyayı takip eden, çok yönlü bakabilen ve yenilikçi fikirler üreterek aksiyona geçen bireyler olacaklar. Hepimizi başarıya götürecek unsurlar yüksek bilgi ve beceri, ulaşılabilir olmak ve tutkuyla çalışmak” ifadelerini kullandı.