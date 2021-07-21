Gençlere devletten aylık 1.788 lira! Banka hesabına yatıyor

Milyonlarca genci ilgilendiriyor. Banka hesaplarına yatıyor. Gençlerin hesabına 767 lira para yatırılıyor. Yaz döneminde çok sayıda genç stajını yapıyor. Kimi stajyer çalışacağı kurumdan ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Stajyerlere işverenlerin aylık en az 767 lira para ödemesi gerekiyor. Devlet de stajyer ücretlerine destek sağlıyor. Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 255,75 lira olarak uygulanıyor. Ayrıca

çırak ve öğrencilerin aylık kazanç tutarları 1 Ocak ile 31 Aralık arasında günlük 59,33 lira, aylık bin 788 lirayı buluyor.