Gençlerdeki el titremesi Parkinson’la karıştırılmamalı

İleri yaşta görülen el titremeleri akıllara Parkinson hastalığını getirse de gençlerde görülebilen bu şikâyetin ardında başka hastalıkların olabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Halil Olgun Peker, "Her el titremesi Parkinson değildir. Heyecan, stres, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü olduğunda esansiyel tremor hastalarında da el titremeleri tetikleniyor. Parkinson ile esansiyel tremor arasındaki farklara dikkat edilmeli" dedi.

Kontrol edilemeyen el titremeleri gündelik işleri yapmakta zorlanmaya ve sosyal ortamlarda özgüvensizliğe sebep olabiliyor. En sık görülen el titreme şikâyetlerinin genelde Parkinson’daki el titremesi ile karıştırabildiğini dile getiren Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Halil Olgun Peker, önemli uyarılarda bulundu.

El titremelerinin Parkinson habercisi olduğunu ancak en çok görülen el titremesi türü olan esansiyel tremor'un bu hastalıkla bir ilişkisi olmadığının altının çizen Dr. Öğr. Üyesi Halil Olgun Peker, “Heyecan, stres, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü olduğunda esansiyel tremor hastalarının el titremeleri tetikleniyor. Parkinson ile esansiyel tremor arasındaki farklara dikkat edilmelidir. Gençlerde de görülebilen esansiyel tremorda hastaya sağlık sorunları eşlik etmez, Parkinsonda ise denge bozukluğu ve donuk duruş olarak adlandırılan bozukluklar vardır” diye konuştu.

"ELLERİN İSTEMSİZ HAREKET ETMESİ"

El titremesini ellerin istemsiz hareket etmesi durumu olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Peker, “Kasıtsız ve kontrol edilemez ritmik hareketlere ‘tremor’ yani titreme diyoruz. Parkinson; beyincik hastalıkları, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), hipertiroidi (tiroid hormonu fazlalığı) gibi beyin hastalıkları sonucu gelişebileceği gibi, alkol yoksunluğu veya stres ve yorgunluk gibi pek çok soruna bağlı olarak da gelişebilir. Sigara bağımlılarında, aşırı kahve gibi uyaran maddeler tüketildiğinde de ellerde titreme oluşabilir” ifadelerini kullandı.

ESANSİYEL TREMOR MU, PARKİNSON MU?

Esansiyel tremor’un tıpta nedeni bilinmeyen, genetik temelli bir hastalık olarak düşünüldüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Peker, şu bilgileri paylaştı:

“Esansiyel tremor sadece bir hareket bozukluğudur ve titreme dışında hastaya bir zararı yoktur. Gençlerde de görülmekle beraber erişkin grupta daha sık görülüyor. Heyecan, stres, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü olduğunda esansiyel tremor hastalarının el titremeleri tetikleniyor. Parkinson ile esansiyel tremor farkı şöyle yapılabilir: Esansiyel tremorda hastaya sağlık sorunları eşlik etmez, Parkinson’da ise denge bozukluğu ve donuk duruş olarak adlandırılan bozukluklar vardır. Ayrıca esansiyel tremorda seste de titremeler oluşurken Parkinson hastalığında bu yoktur.”

"EL TİTREMESİ UZUN SÜRERSE UZMANA BAŞVURUN"

El titremeleri uzun süreli olduğunda muhakkak doktora başvurulması ve titreme sebebinin Parkinson ve beynin diğer hastalıklarından ayrımının yapılması gerektiğini işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Peker, “Esansiyel tremorda başta zararsız el titremeleri olsa bile, bazı durumlarda hastalık bir elde başlayıp diğer eli de içine alabilir. Sorun basit bir ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilecekken müdahale edilmezse ilerlediğinde tedavi güçleşir” açıklamasında bulundu.

"TEDAVİ EDİLMEZSE BEYİN HASARI ARTABİLİR"

Tedavi edilmemiş Parkinson hastalığı gibi durumlarda beyin hasarı artabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Peker, şunları söyledi:

“El titremesi ile gelen hastaya tanı koymak için kan sayımı, tiroit hormonu tayini, beyin MR’ı görüntülemesi gibi temel tetkikler yapılmaktadır. El titremesi tedavisi, hastalığın hangi sebep yüzünden geliştiğine bağlı olarak değişmektedir. En sık gözüken grup olan esansiyel tremorda ilk evrelerde ilaç tedavisiyle başlanır. İlaç tedavisi etki göstermediği durumlarda ise beyin pili denilen (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı yapılabilir. Beyinde talamus denilen bir bölge hedeflenerek, bir çeşit elektriksel akım ile bu titreme mekanizması ortadan kaldırılır. Beyin pili, uygun hastalarda çok etkili ve güvenilir bir tedavidir. Aynı şekilde Parkinson hastalarında da ilaç tedavisi etkisini azalttığı ve ilaçların yan etkilerinin artmaya başladığı zamanlarda beyin pili tedavisi kullanılır. Bu ameliyat ile hastaların titreme şikâyeti yanında hareket yavaşlığı ve eklem katılığı gibi sorunları da çözülebilmektedir. Sadece pil bittiğinde basit bir ameliyat ile pil değişimi gerekir. Bu şekilde tedavi ömür boyu etkisini gösteriyor.”

"1-2 AYDA BİR DOKTOR KONTROLÜ GEREKİYOR"

Esansiyel tremor tedavisinde kullanılan beta bloker tedavisinde baş dönmesi, ışığa karşı duyarlılık, yorgunluk, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilerin görülebileceğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Peker, bu nedenle esansiyel tremor tedavisi görenlerin 1-2 ayda bir düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gitmesi gerektiğini söyledi.