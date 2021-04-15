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Gençlerde oyun bağımlılığına karşı 13 öneri!
Pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçirilmesiyle oyun bağımlılığındaki artışa dikkat çeken pPsikolojik Danışman Tolga Uçar, bilgisayarın yatak odasından çıkarılması, yeni hobilerin edinilmesi, uyumak için saatin belirlenip, son 1 saat hiçbir şekilde oyun oynanmaması, ailelerin bu konuda kısıtlayıcı davranması gibi 13 öneri sıraladı.
Dünyayı etkisi altına alan ve toplumdaki düzeni değiştiren pandemi nedeniyle evde geçirilen vakit arttı. Gençlerin evde kaldığı süre boyunca oyun oynadığını ve bağımlılığın hızla yükseldiğini aktaran Psikolojik Danışman Tolga Uçar, oyun bağımlılığının gençler için ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, anne ve babalara 13 öneride bulundu.