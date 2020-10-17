Gence nerede? Gence'nin stratejik önemi nedir? Ermenistan neden sivillere hedef alıyor?

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Gence saldırısının ardından pek çok kişi de Gence neresi? Gence'nin stratejik önemi nedir? Ermenistan neden sivillere hedef alıyor? sorularını araştırıyor. Peki, Gence nerede? Gence Bakü arası kaç km? İşte Gence'nin haritadaki yeri ve stratejik önemi...

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye Ermenistan güçleri tarafından füzeli saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Gence saldırısının ardından pek çok kişi de Gence neresi? Gence'nin stratejik önemi nedir? Ermenistan neden sivillere hedef alıyor? sorularını araştırıyor. Peki, Gence nerede? Gence Bakü arası kaç km? İşte Gence'nin haritadaki yeri ve stratejik önemi...

Ermenistan ordusu Azerbaycan 'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Alçak saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.

GENCE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?

Gence ve çevresinde, enerji nakil hatları var. Dağlık Karabağ 'dan olup Gence'ye yerleşen göçmen nüfus bulunuyor. Türkiye-Azerbaycan arasındaki kara yolu ve demir yolu ise Azerbaycan'ın ilk başkenti, en büyük ikinci şehri Gence'den geçiyor.

Hazar Denizi'nden Karadeniz 'e Gürcistan üzerinden, Rusya toprakları dışında açılan tek kapı, Tovuz ve Gence'nin de bulunduğu bölge.

Azerbaycan ticareti için bu şehirler hayati önem taşıyor.

ABD, hava trafiğinde İran hava sahasını kullanmıyor. Bu nedenle ABD uçakları, Afganistan 'a giderken Azerbaycan üzerinden uçuyor. Bu uçuşta ise Tovuz ve Gence şehirleri rota üzerinde bulunuyor.

GENCE NEREDE?

Bakü'nün 363 km. batısında Küçük Kafkasya dağlarının kuzeydoğu eteğinde, Kür (Kura) ırmağının sağ kollarından Genceçay'ın her iki kıyısında Bakü-Tiflis demiryolu üzerinde yer almakta olup Azerbaycan'ın eski şehirlerindendir. Şehrin adı Ortaçağ Arap kaynaklarında Cenze veya Kence, Fars kaynaklarında Gence, Ermeni ve Gürcü kaynaklarında Gandzak yahut Gandza şeklinde geçer.

Bununla birlikte, Dede Korkut destanında hıristiyan ve müslüman dünyasının sınırları arasında gösterilen şehrin adının nereden geldiği ve ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Şehrin adı bazı kaynaklarda Âzerî Türkçesi'ndeki "gen yer" (açık, geniş yer) anlamına bağlanır. Bir başka görüşe göre de kelime Pehlevî dilinde "hazine, mahsul deposu" demektir.

Gence bölgesinde (Sakaşena) milâdî 576 yılında büyük bir Hun-Sâbir kitlesi yaşamaktaydı. 730-731 yıllarında Bâzcîr'in idaresinde 300.000 kişilik Hazar ordusunun Araplar'a karşı giriştiği sefer esnasında tahrip edilen şehirler arasında Gence'nin de adı geçer. Mîrhând, şehrin kuruluşunun Sâsânî Hükümdarı Kubâd dönemine uzandığını belirtirken Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî buranın 39'da (659-60), Arrânlı M. Kagankatvatsi ise 846-847 yıllarında Araplar tarafından kurulduğunu kaydederler.

Müneccimbaşı'nın kaynaklarından biri olan müellifi meçhul Târî?u'l-Bâb'daki bilgiye göre şehir, 245'te (859) Halife Mütevekkil-Alellah'ın sergerdelerinden Muhammed b. Hâlid b. Yezîd tarafından imar edilmiş ve Bâbülebvâb (Derbend) ile birlikte kendisine iktâ olarak verilmişti. Bu bilgilerden hareketle Gence'nin kuruluş ve teşekkülünün VI-VIII. yüzyıllar arasında olduğu söylenebilir.