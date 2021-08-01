Genç YouTuber'ın feci sonu! Kanalı için video çekerken...

22 yaşındaki Dyrlund, 28 Temmuz Çarşamba günü Alpler'deki Seceda Dağı'nda bulunan Forcella Pana bölgesinde YouTube kanalında yayımlamak için bir video çekiyordu. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle genç YouTuber bölgeden aşağı düştü.

Dyrlund'un annesi Vibe Jørger Jensen, oğlunun yaklaşık 200 metreden düştüğünü söyledi. Anne, bu zor zamanda daha fazla açıklama yapmak istemediklerini ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını beklediklerini ifade etti.

Dyrlund'un YouTube'da yaklaşık 175 bin, Instagram 'daysa yaklaşık 240 bin takipçisi bulunuyordu.

Kendi bestelediği “Emoji” ve “Waffles” adlı parçalarıyla tanınan YouTuber, 2018 yapımı komedi filmi “Team Albert”ın kadrosunda da yer almıştı.

Dyrlund, filmdeki rolüyle 2019'da Danimarka Film Akademisi tarafından verilen Robert Ödülü'nü kazanmıştı.

İtalya'nın devlet kanalı Rai'nin haberine göre bölgeye acil kurtarma helikopteri çağrılmasına rağmen genç YouTuber olay yerinde yaşamını yitirdi.