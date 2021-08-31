Genç yaşta kalp krizi neden olur? Genç yaşta gelen kalp krizinin belirtileri nelerdir?

Genç yaşta gelen kalp krizinin edilen belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu sorunu önlemek ya da azaltabilmek için mutlaka belirtileri iyi şekilde takip etmek gerekir. Özellikle öne çıkan belirtiler ile beraber mutlaka uzman bir doktora başvurmak en önemli hususlardan biridir.

Farklı yaş gruplarına bağlı olarak kalp krizi yaşanabilecek en tehlikeli sağlık sorunları içerisinde yer almaktadır. Özellikle bu sağlık sorunu günümüzde genç yaşta da pek çok insanı etkiliyor. Bu doğrultuda kalp hastalığı kontroller rutin bir şekilde yapılmadığı takdirde, ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün. Özellikle doğuştan kalp anormalliği olan kişiler için mutlaka bu kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Genç Yaşta Kalp Krizi Neden Olur?

Aniden vurması ile beraber ölümle sonuçlanabilecek en tehlikeli sağlık sorunları içerisinde kalp krizi gelir. Herhangi bir yaş fark etmeden kadın ya da erkek herkesi bulabilecek tehlikeli risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda pek çok kişi genç yaşta kalp krizinin neden olduğuna yönelik bilgi almaya çalışıyor. Bunun belli başlı bazı sebepleri olduğunu ifade etmek mümkün.

- Doğuştan gelen kalp anormalliği

- Değişen yaşam tarzları

- Stres

- Hareketsizlik

- Sigara

- Obezite

Özellikle bu gibi faktörlerin yoğun şekilde öne çıkması ile beraber gençlerde kalp krizi ortaya çıkabilmektedir. O yüzden genç yaşta meydana gelebilecek Kalp krizini önleyebilmek için, mutlaka sağlık ve dengeli bir yaşam tarzına sahip olmak gerekir.

Genç Yaşta Gelen Kalp Krizinin Belirtileri Nelerdir?

Genç yaşta gelen kalp krizinin edilen belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu sorunu önlemek ya da azaltabilmek için mutlaka belirtileri iyi şekilde takip etmek gerekir. Özellikle öne çıkan belirtiler ile beraber mutlaka uzman bir doktora başvurmak en önemli hususlardan biridir.

- Nefes darlığı

- Yeni başlayan göğüs ağrısı

- Hareket kabiliyetinde azalma

- Genetik olarak gelen kalp rahatsızlıkları

- Erken yaşta başlamış olan şeker (diyabet) rahatsızlığı

- Ailesel kolesterol yüksekliği

- Ürik asit metabolizma bozukluğu

Genel olarak yukarıda verilen belirtiler ile beraber genç yaşta kalp krizi etkileri öne çıkmaktadır. Tabii bunları doğru şekilde takip etmek ve buna göre önlem almak oldukça önemlidir.

Genç Yaşta Kalp Krizine Karşı Ne Yapılmalı?

Genç yaşta kalp krizini önleyebilmek için öncelikle mutlaka sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı edilmek gerekir. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar stres, sigara ve obeziteden uzak durmak çok önemlidir. Aynı zamanda gün içerisinde düzenli olarak yürüyüş ya da koşu üzerinden egzersiz yapmak gerekir.