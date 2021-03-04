Genç ve güzel kalmanın 50 yolu ile yaşlanmanın etkilerini durdurun

Hürriyet Kitap , her yaşta sağlıklı, duru, genç ve güzel bir cilt için pratik öneriler sunan Dr. Güneş Ertürk’ün kitabını okurlarla buluşturdu. ‘Genç ve Güzel Görünmenin 50 Yolu’ isimli kitap, sağlıklı bir cilt için önemli bilgileri, özel tavsiyeleri ve cilt bakımı yöntemlerini anlaşılır bir dille, akıcı bir anlatımla sunuyor.

‘Genç ve Güzel Görünmenin 50 Yolu’, ameliyatsız yapılabilen estetik işlemlerden, cildin neden yaşlandığına; sağlıklı bir cilt için doğru beslenme yöntemlerinden alınması gereken vitaminlere kadar pek çok konuda bilgiler içererek bir başucu rehberi niteliği taşıyor. Kitapta ayrıca kadın erkek herkesin ilgisini çeken botoks, dolgu, ameliyatsız yüz germe, gençlik ipleri gibi gençleşme, güzelleşme metotları ve cildi hem içten hem de dıştan beslemenin özel teknikleri de yer alıyor.

Dr. Güneş Ertürk “Bu rehber kitabı okuduğunuzda, cildinizi güzelleştirmek için şimdiye dek yaptığınız pek çok hatayı fark edecek, daha genç ve güzel görünmenin püf noktalarını öğreneceksiniz” diyor.

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