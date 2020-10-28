28 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,7200 0.63
USD 8,2780 1.14 ALTIN 499,010 -0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Genç öğretmen Kübra'dan acı haber! Arkadaşının evinde bu halde bulundu

DHA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 18:48 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 18:48

Samsun'da resim öğretmeni Kübra B.(25), misafir olarak gittiği evde doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulundu. Kübra öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.


Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesinde meydana geldi. Resim öğretmeni Kübra B. misafir olarak arkadaşı M.Y.nin evine gitti. Bir süre sonra eve gelen M.Y., arkadaşını odada doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde buldu. M.Y., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar ettiği değerlendirilen öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.

ETİKETLER

Samsun resim öğretmeni çarşaf
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.