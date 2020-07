Genç mühendislerden hayatı kolaylaştıracak projeler

Pandemi nedeniyle çevrim içi jüri karşısına çıkarak projelerini sergileyen öğrenciler, yapay zeka temelli çalışan moda uygulamasından 3 boyutlu video oyunlarına, kitap değiş tokuşu yapılan yerli ve yabancı turistlere rehber olabilecek uygulamaya kadar birbirinden farklı projelere imza attı.

Özel bir üniversitenin Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Covid-19 salgını nedeniyle mezuniyet projelerini çevrim içi ortamda jüri karşısına çıkıp sanal ortamda sergiledi. Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünlütürk, yazılımın hayatımızın artık merkezinde yer aldığını belirterek, "Yaşam tarzlarımız da bilgisayarlara, akıllı cihazlara ve dolayısıyla yazılımlara giderek daha bağımlı hale geldi. Yazılım mühendisliği; analiz, tasarım, uygulama ve planlanan zaman ve bütçe dahilinde yüksek kaliteli yazılım bakımı ile ilgili bir mühendislik dalı. Her biri 4 yıl boyunca aldıkları derslerle alanlarında uzmanlaşan öğrencilerimiz, mezuniyet projeleri ile hem firmaların yazılım ihtiyaçlarına hem de hayatın her alanına yönelik çeşitli yazılımlar ve uygulamalar geliştirdi. Bu yıl, Covid-19 salgını nedeniyle her yıl yaptığımız mezuniyet projeleri sergimizi sanal ortamda gerçekleştirdik" dedi.

İşte o projelerden bazıları:

BookSwap - Kitap değiş tokuş uygulaması

Atakan Çamurcu, Ahmet Anıl Özkan, Uğurcan Karpuzkaldıran ve Ege Boran tarafından geliştirilen internet sitesi ve cep telefonu uygulaması, insanlar ellerindeki kitapları diğer kullanıcılarla değiş tokuş yapabiliyor. Üyelik sistemi ile giriş yapılan uygulamada bunun yanı sıra kitaplar hakkında yorum yapmak, kullanıcıları ya da kitapları değerlendirmek mümkün. Değiş tokuş yapmak istediğiniz kitapları yayınlayabildiğiniz gibi ayrıca, okumak istediğiniz kitapları da belirtebiliyorsunuz.

BE (Kendi tarzın) - Yapay zeka tabanlı çalışan moda uygulaması

Berk Açıkel ve Ecem Güney tarafından tasarlanan moda uygulaması, yapay zeka tabanlı çalışıyor. Kullanıcılar, telefonlarının kamerasını kullanarak ya da hafızasından seçtikleri bir ürünün fotoğrafını sisteme yüklüyor. Uygulama, veri tabanındaki kumaş türünden tarzına kadar belli kategorilere ayrılmış binlerce seçenek arasından benzer özellikte alternatifler sunuyor. Kullanıcılara, öneriler sunmanın yanı sıra bu ürünü bulabileceği internet siteleri ya da ona en yakın mağazanın konumu da iletiliyor.

Comment Street - Sanattan kitaba deneyim paylaşılan sosyal medya uygulaması

Bilge Zerre tarafından tasarlanıp geliştirilen sosyal medya uygulaması ile üyeler; filmler, diziler, kitaplar ve performans sanatları hakkında fikirlerini ve deneyimlerini paylaşıyor. Kişiler, bu dört başlıktaki içeriklerin yanı sıra örneğin film ve kitap türlerini takip edip yorum yapabilirken konu başlıklarındaki içerikleri ya da yazarları da takip edebiliyor. Uygulama kullanıcıları, aralarında bu içeriklerle ilgili sohbet de edebiliyor.

Gezelim - Turistler için şehir rehberi

Hasan Çiftçi ve Uras Ataoğlu tarafından hayata geçirilen ücretsiz şehir rehberi ile kullanıcılar, gidecekleri şehir ya da lokasyonu seçerek buradaki gezilecek yerleri bulabiliyor. Kullanıcılar, rehber sayesinde gezmek istedikleri yere ait en iyi rotaları bulabiliyor ve hakkındaki bilgileri okuyabiliyor. Ayrıca, buralara ait video ya da fotoğrafları da görebiliyor. Rehber, bulunduğunuz konumdan gezmek istediğiniz yere nasıl gidebileceğinizi, çevresindeki diğer gezilecek yerlerle olan uzaklığı gibi bilgileri de harita üzerinde size sunarken bunları arkadaşlarınızla paylaşmanıza da imkan tanıyor.

Hobbyland - Hobilerinizle ilgili etkinliklere ulaşmanızı sağlayan uygulama