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Genç modeli yatağa bağlayıp günlerce...
korkunç bir şekilde can veren model Esmeralda Gonzalez'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkıyor. Geçen yıl üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla tökezleyerek yürüdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan, ancak izine bir daha rastlanmayan 24 yaşındaki modelin cinayetiyle ilgili bir gelişme yaşandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde duyanları şoka uğratan bir olay gerçekleşti. Ülkede faili belli olmayan ölümlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Model Esmeralda Gonzalez, en son 2019 yılının mayıs ayında görülmüş, ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu