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Genç kızları zorla ilişkiye sokuyordu! '2 gün aç bırakıp...'
Karaman'da, 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i, adliyeye sevk edildi. Sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D.'nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.'yu (22) örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca boş evde aç ve susuz bırakıp, işkence yaptığı, kulağının dibinde tabancayla ateş ettirdiği ve saçlarını 3 numara kestirdiği iddia edildi. Aslı Dudu D.'nin, yine örgütten ayrılmak isteyen İsmail D.'ye de 3 gün boyunca aynı işkenceleri uyguladığı öne sürüldü.