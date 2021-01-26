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Genç kızın şüpheli ölümü! Otel odasından...

Genç kızın şüpheli ölümü! Otel odasından... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 11 katlı otelin 8. katından düşerek ölen Zerda Curka’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
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