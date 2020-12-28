Genç kızı böyle öldürttü! Flaş gelişme

Melek Aslan’ın (24) kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcı ibretlik bir ceza istedi. Savcılık, ablasını öldüren Mustafa Aslan’ın ‘ağırlaştırılmış müebbet hapisle’ cezalandırılmasını isterken, asılsız iddialarla Mustafa Aslan’ı tahrik eden Orhan Vatansever’in de ‘adam öldürmeye azmettirmek’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Diyarbakır’da Melek Aslan’ın (24) öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianameye göre Orhan Vatansever ve Melek Aslan bir süre sevgili olduktan sonra Orhan Vatansever’in kıskançlıkları yüzünden ayrıldı. Orhan Vatansever tekrar bir araya gelmek için baskı yapmaya başladı. Melek Aslan ise şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından da baskılara dayanamayarak yaşadıkları Sakarya ’dan Diyarbakır ’a gitti. Ardından Orhan Vatansever de Diyarbakır’a gitti.

Verdiğini iddia ettiği paraları Melek’ten istemeye başladı. Melek de Diyarbakır’dan ayrılarak Mardin ’e gitti. Burada da Orhan’dan şikayetçi oldu. Ardından da Diyarbakır’a geri döndü. Melek’e yaptığı baskılardan sonuç alamayan Orhan Vatansever, bu kez ailesine döndü. Melek’in özel hayatına ilişkin birçok iddia ve ithamlarda bulunarak onları rahatsız etmeye başladı. Melek’in özel fotoğraflarını da gönderdi. Ailenin yaşadığı beldenin facebook sayfasında bu iddialarını paylaştı. Savcıya göre aileden Melek’e yönelik beklediği tepkiyi alamayan Orhan Vatansever bu kez kardeşi 21 yaşındaki Mustafa Aslan’a yöneldi. Melek Aslan’ın ‘para karşılığı erkeklerle olduğunu, Diyarbakır’ın yarısıyla ilişkiye girdiğini’ yazarak Melek’i öldürmesi için tahrik etmeye başladı.

ÖLDÜRTEN MESAJ

İddianamedeki kayıtlara göre Orhan Vatansever 19 Ekim 2020, saat 13.45’te Melek’in kardeşi Mustafa’ya “Adresi belli Mustafa, Diyarbakır’da … adlı apartta, 6. katta kalıyor. İki tane balkon var. Küçük balkonlu olanda kalıyor.” şeklinde mesaj atarak Melek’in kaldığı yeri ayrıntılı olarak tarif etti. Ardından da Melek hakkında ‘kötü yola düştüğü’ şeklinde mesajlar atmaya ve özel fotoğraflarını yollamaya devam etti. İddianameye göre Orhan’ın devam eden tahrik mesajları üzerine Mustafa’da ablasını öldürme fikri oluşmaya başladı. Telefonunda yapılan incelemede Google’da ‘Zina yapan abla öldürülebilir mi?’ diye aramalar yaptığı belirlendi.

SAKARYA’DAN YAZDI

Olay günü Orhan Vatansever kendisi Diyarbakır’daymış gibi Mustafa’yı Diyarbakır’a çağırdı. Halbuki kendisi Sakarya’daydı ve Diyarbakır’a hiç gelmemişti. Oradan elde ettiği kişiler vasıtasıyla Melek’i takip ettiriyor ve çektirdiği fotoğrafları da kendi çekmiş gibi Mustafa’ya gönderiyordu. Mustafa Aslan araba kullanmayı bilmediği için bir arkadaşını ikna ederek onun adına araba kiraladı ve beraber Adıyaman ’dan Diyarbakır’a geldiler. Bu sırada Orhan Vatansever, Melek’in kaldığı yerin adresini ve fotoğrafını tekrar gönderdi. ‘Apartın yanında bir çay ocağında beklediğini’ belirten bir mesaj da attı. Mustafa, o çay ocağına geldiğinde Orhan’ı bulamadı. Mustafa beklerken Melek aparttan çıktı. Mustafa yanına gitti ve konuşmak istediğini söyledi. Ancak Melek kabul etmedi. Mustafa ağlamaya başlayınca Melek ona üzülüp konuşmayı kabul etti. Beraber yürüdüler ve ilerdeki bir duvarın üzerine oturdular. Mustafa silahını çıkardı ve Melek’in kafasına üç kurşun sıktı. Polisler kendisini yakaladığında ‘Bu namus meselesi’ diye bağırmaya başladı.

‘USTACA ÖLDÜRTTÜ’

Soruşturmada tanık olarak dinlenen S.A. da Melek’in başka erkeklerle para karşılığı birlikte olduğu iddiasının bir iftira olduğunu söyledi. Polis kayıtlarında da Melek’in böyle bir eylemi olduğuna dair kayda rastlanmadı. Savcı da şu değerlendirmeyi yaptı: “Orhan Vatansever, Mustafa’ya ablasının namusunu ilgilendiren konularda olumsuz, tahrik edici bir üslupla, Mustafa üzerinde yoğun baskı oluşturacak şekilde art arda mesajlar yazdı. Melek’in para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye girdiği (iddiasını) üzerine basa basa yazdı. Melek’in fotoğraflarını ailesine gönderdi. Gönderdiği mesajlar, fotoğraflar ve olumsuz yorumlarla Mustafa üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu. Mustafa’nın zihnine ablasını öldürme düşüncesini ilmek ilmek işledi. Melek’i ustaca kardeşi Mustafa’ya öldürttü.”

İKİSİNE DE AYNI CEZA

Savcı Orhan Vatansever’in “adam öldürmeye azmettirmek” suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mustafa Aslan için de “kardeşini kasten öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası talep etti.