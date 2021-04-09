Genç kızı bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kuleli sokaktaki bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi ile erkek arkadaşı Salih Yılmaz Coşkun arasında henüz belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Salih Yılmaz Coşkun, üzerinde taşıdığı bıçakla sevgilisi Emine'ye saldırdı. Emine, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Salih Yılmaz Coşkun ise arkadaşlarını telefonla arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" dedi.

GENÇ KIZIN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Salih Yılmaz'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hareketsiz yatan Emine Fulya Akçelebi'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın cenazesi yarın Fevzi Çakmak Cemevi 'nde cenaze namazı kılınarak merkeze bağlı Avcılı köyünde toprağa verilecek.

"PARKA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Öte yandan baba Adem Akçelebi, olaydan önce saat 15.30 sıralarında kızı Emine ile telefonla görüştüğünü belirterek, 'Kızım, kardeşiyle birlikte parka gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık" dedi.

"1 YILDIR BURADA İKAMET EDİYOR"

Olayın meydana geldiği Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, cinayetin işlediği zaman kendisine ihbarın yapıldığını ifade ederek, "Dün 22.30 sıralarında mahalleden vatandaşlarımız bizi aradı. Böyle bir olayın olduğunu bize ilettiler. Biz de olay yerine geldik. Polis arkadaşlar ve olay yeri inceleme buradaydı, cenaze aracı buradaydı. Emine, bu mahallede ikamet etmiyor. Salih ise deprem sürecinden sonra farklı bir mahallede ikamet ederken evleri yıkıldıktan sonra burada amcasının evine taşınıyorlar. Yaklaşık 1 yıldır burada ikamet ediyor. Kadın cinayetine hepimiz karşıyız, sık sık da ülkemizde bu dile geliyor" diye konuştu.

DEDESİNİN EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Elazığ'da, dün gece buluştukları barakada Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak öldüren Salih Yılmaz Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki kurulan özel ekibin çalışması sonucu yakalandı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla Coşkun'un , merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde dedesine ait evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Coşkun'u evde saklanırken yakalayıp, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Coşkun'un sorgusu sürüyor.